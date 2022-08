Forse krimp hypotheekmarkt in juli

Het aantal hypotheekaanvragen is vorige maand opnieuw gedaald. Volgens Hypotheken Data Netwerk (HDN) werden er in juli 28.819 hypotheken aangevraagd, 36 procent minder vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. De maanden daarvoor kromp de hypotheekmarkt ook al, als gevolg van de gestegen hypotheekrente. De sterkste daling is te zien bij het oversluiten van hypotheken van huizenbezitters. Het aantal aanvragen bij deze groep nam af met 6584, ofwel 72 procent. Vorig jaar sloten veel huizenbezitters hun hypotheek nog over omdat de rente historisch laag was. De organisatie wijst erop dat de hypotheekmarkt in de zomermaanden altijd op een lager pitje gaat. Maar het aantal aanvragen vorige maand lag 28 procent lager dan het gemiddelde in juli over de afgelopen vier jaar.