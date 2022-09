Verenigd Koninkrijk hoogste inflatie van het Westen: ‘Ook leraren en koks bij de voedselbank’

In Nederland voelen we de inflatie flink, maar het is nog lang niet zo erg als aan de andere kant van het Kanaal. Nog eens 3 miljoen Britten dreigen deze winter in armoede terecht te komen.

Het Verenigd Koninkrijk heeft de hoogste inflatie van alle grote westerse economieën, schrijft de NOS. De Britten zien hun energierekening verdrievoudigen en ook de boodschappen zijn fors duurder geworden. Dat merken ze ook bij de voedselbank.

"De meeste mensen die hier nu binnenlopen hebben gewoon een baan", zegt Monique Collins van liefdadigheidsorganisatie Disc tegen NOS-correspondent Fleur Launspach. "Docenten, schoonmakers, fabrieksarbeiders, koks, bouwvakkers. Mensen die voorheen wel redelijk konden rondkomen, maar nu een voedselbank nodig hebben." Ook veel gepensioneerden kloppen aan omdat ze niet genoeg pensioen hebben om eten te kunnen kopen.

Keuzes regering

Het afgelopen jaar waren al 2 miljoen Britten afhankelijk van de voedselbank. Daar komen er deze winter naar verwachting 3 miljoen bij. Carys Roberts, directeur van denktank IPPR: "We zien de hoogste inflatie in veertig jaar, maar de lonen zijn amper gestegen. Bijstand en steun van de regering komen niet eens in de buurt van de enorme kosten waar mensen mee te maken krijgen."

"Armoede op deze schaal heeft alles te maken met de keuzes die de Britse regering de afgelopen twaalf jaar heeft gemaakt", vervolgt Roberts. Net als in Nederland zorgt een rechtse regering vooral goed voor de hogere inkomens. En loopt het aantal mensen in armoede hard op.