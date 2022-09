ACM: energiebedrijven te laat met tariefverhoging

Energiebedrijven die deze week een tariefverhoging hebben aangekondigd waren daar volgens toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) te laat mee. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van RTL Nieuws. Energiebedrijven beroepen zich op de branchevoorwaarden, maar volgens de ACM moeten klanten minimaal dertig dagen de tijd hebben om eventueel van energieleverancier te kunnen wisselen. Energieleverancier Greenchoice beroept zich in een reactie op de branchevoorwaarden. Daarin wordt volgens een woordvoerder gesproken over een "redelijke termijn". De zegsvrouw laat weten dat branchegenoten daarvoor vaak veertien kalenderdagen hanteren. Greenchoice zelf hanteert tien werkdagen. Eneco geeft aan tariefwijzigingen uiterlijk tien dagen van tevoren aan te kondigen bij klanten. Volgens een woordvoerder werkt Eneco al jaren zo en is hun termijn dus "niet iets nieuws". Het bedrijf zegt "nota te nemen" van de berichtgeving. Klanten van de energieleveranciers die zich gedupeerd voelen kunnen volgens de ACM bezwaar maken.