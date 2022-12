Economen bezorgd: afschaffen prijsplafond geeft slinger aan inflatie

Het kabinet gaat in 2023 de inflatie flink stutten met het prijsplafond voor energie, maar het wil daarna af van de peperdure maatregel. En dan zitten we weer in hetzelfde schuitje als nu, waarschuwen economen in De Telegraaf.

Het CPB kwam gisteren al met tegenvallende cijfers in vergelijking met Prinsjesdag. De inflatie blijkt hoger dan gedacht dus zelfs mét het prijsplafond gaan we er volgend jaar niet 3 maar 4 procent op achteruit, concluderen de rekenaars van het planbureau.

Zonder prijsplafond loopt de inflatie weer op tot 8,3 procent, raamt de Rabobank. Rabo-econoom Hugo Erken rekent voor: De gemiddelde energierekening zal in 2023 rond de 230 euro per maand liggen. Zonder prijsplafond loopt die in 2024 op tot 360 euro per maand, ervan uitgaande dat de energieprijzen in de loop van 2024 gaan zakken.

Ook ABN Amro-econoom Han de Jong adviseert om niet zomaar met het prijsplafond te stoppen. "Ik begrijp wel dat je niet tot in lengte van dagen door wilt gaan met energiecompensatie. Anderzijds lijken de kosten voor de overheid nogal mee te vallen.”