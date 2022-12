Tijd voor een pelletkachel? Dit kost hij in totaal, inclusief pellets

De pelletkachel is het schonere alternatief voor de houtkachel en goedkoper dan gas. Of valt dat tegen? Dat ligt onder meer aan wat voor model je koopt.

Want de prijsverschillen zijn groot. Voor een pelletkachel betaal je tussen de 2000 en 6500 euro exclusief btw, schrijft HLN. De goedkoopste gaan 10 tot 15 jaar mee, de duurdere modellen halen een levensduur van 25 jaar.

Het advies is om iets meer uit te geven, namelijk rond de 3500 euro, omdat de duurdere kachels stiller zijn en een hoger rendement hebben.

Ook de prijs van de installatie verschilt sterk: heb je al een schoorsteen en vervang je dus enkel de kachel dan kun je voor 350 euro klaar zijn. Moet er nog een rookafvoerkanaal worden gebouwd dan kan de installatie oplopen tot 1500 euro.

En dan de pellets zelf. Ook daarbij zijn de verschillen groot. Het hangt er maar net vanaf hoeveel je stookt. Maar uitgaande van een jaarlijks verbruik van 20.000 kWh en de huidige energieprijzen, moet je rekenen op zo'n 1600 euro per jaar.

Het gebruik is dus wel wat goedkoper dan centrale verwarming, maar je verwarmt wel maar één, hooguit twee ruimtes in huis en je bent flink wat kwijt aan de aanschaf. Maar dan heb je wel een gezellig vuurtje in huis.