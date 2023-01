Groot deel STAP-budget naar nutteloze cursussen: ‘Misss Bitcoin’ harkt 2 miljoen binnen

Een WOO-verzoek (Wet Open Overheid) laat zien dat een groot deel van de 180 miljoen euro, bedoeld als subsidie voor bijscholing om beter voor de dag te komen op de arbeidsmarkt, terecht is gekomen bij goudzoekers, kwakzalvers en andere charlatans.

Zo verdiende de zelfbenoemde cryptogoeroe Madelon 'Misss Bitcoin' Vos – die op haar sociale media tal van complottheorieën bespreekt – meer dan twee miljoen euro aan overheidssubsidies door 'gratis' een cursus 'technische analyse' voor financiële markten te geven aan 2500 cursisten in vier maanden. Vos deelde voor tienduizenden euro's aan prijzen uit aan mensen die familie, vrienden, collega's of kennissen wierven voor haar nutteloze bitcoin-cursus.

Onderzoeksplatform Follow The Money schrijft dat het opleidingsinstituut Civas 5 miljoen euro binnenharkte door cursussen edelsteentherapie, kindertekeningen analyseren en wandelcoaching aan te bieden. Ook cursussen reiki, 'dropshipping', 'jezelf ontdekken in Parijs' en 'leren manifesteren' zijn allemaal door de keuring gekomen bij het ministerie. Niet geheel toevallig kosten deze cursussen vaak bijna 1000 euro, evenveel als het STAP-budget maximaal toelaat.

“Na een aantal maanden ervaring met het nieuwe systeem, is duidelijk dat verbeteringen op korte termijn nodig zijn om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan en de regeling beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt” schreef minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al in een Kamerbrief van november 2022.

