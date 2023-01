NBTC: vraag naar goedkopere vakantie in eigen land stijgt dit jaar

De interesse voor vakanties in eigen land zal onder Nederlanders dit jaar opnieuw toenemen ten opzichte van het laatste jaar voor de coronacrisis. Dat verwacht het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) op basis van zijn Internationale Vakantiemonitor. Onder meer de gestegen prijzen voor vakanties spelen mee in de keuze om bijvoorbeeld niet naar het buitenland te gaan. Volgens het NBTC boekten Nederlanders in 2022 ruim 28 miljoen overnachtingen in eigen land. Dat is 11 procent meer dan in 2019, het laatste jaar voor corona. Voor het aankomende jaar verwacht het onderzoeksbureau een stijging van nog eens 2 procentpunt. Ondervraagden geven naast de gestegen prijzen voor vakanties aan dat zij ook voor Nederland kiezen vanwege de mogelijkheid om te verblijven op een rustige plek. De vakantiebereidheid lijkt volgens NBTC in ieder geval hoog, ondanks de prijs van vakanties. Zo geeft 25 procent van de ondervraagden aan al een vakantie te hebben geboekt voor 2023, 80 procent geeft aan de intentie te hebben om op vakantie te gaan. Het NBTC heeft daarvoor niet enkel Nederlanders gevraagd, maar ook mensen uit Duitsland, België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Duitse toeristen Algemeen directeur van NBTC denkt dat de toeristische sector in 2023 verder zal herstellen van de coronapandemie, mogelijk zelfs volledig. Maar het blijft volgens hem lastig te voorspellen. "We zien dat mensen heel graag willen blijven reizen, de intentie om in 2023 op vakantie te gaan is hoog. Echter, inflatie, energieprijzen, het consumentenvertrouwen en corona, maken het lastiger te voorspellen of mensen hun vakantie-intentie ook daadwerkelijk omzetten in een boeking." De meeste interesse voor Nederland als vakantieland verwacht het NBTC uit Duitsland. Naar schatting zullen Duitsers in 2023 zo’n 6,4 miljoen overnachtingen boeken, 8 procent meer dan vorig jaar. Dat is bovendien meer dan voor de coronacrisis, toen Duitse toeristen 6,2 miljoen nachten in ons land verbleven. Hieronder vallen zowel vakantieverblijven als zakelijke bezoeken. Uit overige landen komt ten opzichte van vorig jaar ook meer interesse voor Nederland, maar die ligt nog niet op het niveau van voor corona. Volgens het NBTC komt het totaal aantal overnachtingen door buitenlandse toeristen in Nederland uit op ongeveer 92 procent van het aantal in 2019.