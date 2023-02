Marktwaakhond ACM doet onderzoek naar illegale prijsafspraken bij energieleveranciers

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vermoedt kartelvorming in de energiesector en gaat langs bij grote spelers om in de boeken te kijken. De woekerwinsten zijn mogelijk niet alleen immoreel en onwenselijk, maar ook strafbaar.

'Never waste a good crisis', moeten de energiebedrijven gedacht hebben. De aandeelhouders verwachten idioot hoge winsten en de bestuurders doen er alles aan om hun maximale bonussen binnen te harken, ook al moeten ze er wat regels en wetten voor buigen of breken.

Het is elke keer hetzelfde liedje volgens econoom Edin Mujagic. Hij legt uit aan BNR dat er in Nederland geen sector te vinden is die geen geschiedenis heeft van illegale prijsafspraken. De grote marktmacht die sommige bedrijven verwerven, botst met vrije marktwerking en kapitalisme. “Echte marktwerking is daar geen structureel iets”, zegt hij.

“De prijzen van gas en stroom schurken dicht aan tegen het door de overheid ingestelde prijsplafond. Is dat toeval of speelt er meer? Ik weet het niet, maar het is wel toevallig.” De ACM vindt dit blijkbaar ook, want ze richten zich op de drie grootste energieleveranciers: Eneco, Vattenfall en Essent. Ze gaan 'bedrijfsbezoeken' verrichten, om te kijken of er redelijke energietarieven worden gehanteerd.