ASML: Chinese werknemer verduisterde informatie over technologie

Een werknemer uit China van chipmachinebouwer ASML heeft informatie over de technologie van het bedrijf verduisterd. Dat meldt het bedrijf uit Veldhoven in zijn jaarverslag dat woensdag is gepubliceerd. De medewerker werkt niet meer voor ASML.

Het bedrijf heeft meteen een onderzoek ingesteld, is te lezen in het jaarrapport. Op basis van de eerste bevindingen schat ASML niet in dat de verduistering "van materieel belang is" voor het bedrijf. Wel is het datalek gemeld aan de autoriteiten en zijn er herstelmaatregelen getroffen. Wat deze inhouden, is niet duidelijk.

ASML was vorige maand veelvuldig in het nieuws omdat de Verenigde Staten een exportbeperking richting China wilden voor de chipmachines van het bedrijf. Zo willen de VS voorkomen dat China met de allernieuwste technologie steeds slimmere wapens kan maken.

Persbureau Bloomberg meldde eind januari dat de VS, Nederland en Japan een akkoord hadden bereikt. Maar de implementatie van de afspraken zou nog maanden kunnen duren.