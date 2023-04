Huizenmarkt stort compleet in. En het einde is nog niet in zicht

De huizenmarkt lijkt te imploderen. In het eerste kwartaal van dit jaar is er 8,2 procent af gegaan vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder, meldt makelaarsclub NVM.

Het tempo van de prijsdaling neemt ook nog niet af: de huizenprijzen zakten met 3,6 procent ten opzichte van het vierde kwartaal. Dat is vergelijkbaar met de daling een kwartaal eerder. Een woning kostte gemiddeld 394.000 euro, in juni was dat nog 448.000 euro. Kopers hebben ook dubbel zoveel keus, terwijl de markt voor nieuwbouwwoningen zo ongeveer is stilgevallen.

Duurdere woningen zijn het hardst in prijs gezakt: vrijstaande huizen werden bijna 10 procent goedkoper, appartementen daalden een kleine 9 procent in prijs en tussenwoningen iets meer dan 7 procent. Nog een opmerkelijk cijfer: in het centrum van Utrecht ging er bijna een kwart van de huizenprijzen af op jaarbasis.

De prijsdaling komt vooral door de hogere hypotheekrente en de onzekerheid in de markt, aldus de NVM. Daardoor wachten mensen ook met kopen tot hun eigen huis verkocht is.