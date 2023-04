Wat is beter voor het milieu: met de auto of met het vliegtuig naar Zuid-Frankrijk?

We rijden komende zomer weer massaal naar het zonnige zuiden. En waar vliegen tegenwoordig een beschamende bezigheid is geworden als het milieu je lief is, stappen we nog wel gerust in de auto om naar de Middellandse Zee te rijden. Is dat dan zoveel beter voor het milieu?

Volgens Milieu Centraal is een vliegreis twee tot vier keer zo vervuilend als dezelfde trip met de auto, maar stop je de cijfers in een CO2-calculator dan blijkt het verschil veel kleiner voor een vakantie naar Zuid-Frankrijk, toch de favoriete zomerbestemming van veel Nederlanders.

De auto

Van Utrecht naar de Middellandse Zee is ongeveer 1300 kilometer rijden. Stel je auto heeft een vrij gemiddeld verbruik van 5,5 liter per 100 kilometer dan heb je met je autoritje 0,291 ton CO2 de lucht in gejaagd. En je moet ook nog terug. Dus je auto stoot 0,582 ton CO2 uit, heen en weer naar de Méditerranée.

Het vliegtuig

Wat als je dat verschrikkelijk vervuilende vliegtuig neemt? Stel je vliegt van Schiphol naar het heerlijke Montpellier, goed voor het milieu is dat zeker niet: 0,420 ton CO2 belandt er in de lucht. Minder dan met de auto, maar in de auto reis je zelden alleen. Ga je met zijn tweeën vliegen dan is de CO2-uitstoot met het vliegtuig dus 0,840 ton.

De trein

Dan is de auto zeker een stuk beter voor het milieu, maar zo heel groot is het verschil eigenlijk ook weer niet. Dan zul je toch echt met de trein moeten. Dat kan overigens ook. In een kleine 10 uur sta je volgens de NS vanaf Amsterdam in Perpignan, met slechts één overstap in Parijs. En dat is zeven tot elf keer minder vervuilend dan het vliegtuig, aldus Milieu Centraal.