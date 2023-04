Miljoenen Amerikanen krijgen geld van Facebook omdat hun privacy is geschonden

Meta, het moederbedrijf van Facebook, heeft een schikking getroffen met een groep aanklagers. Ze betalen 725 miljoen dollar om een rechtszaak over de onrechtmatige verkoop van persoonlijke data en geschonden privacy van gebruikers af te kopen.

De verwachting is dat ongeveer 280 miljoen accounthouders recht hebben op een klein deel van deze enorme taart. Wat de uitbetaling per persoon wordt, is onder andere afhankelijk van het aantal Facebook-gebruikers dat zich aanmeldt voor de procedure. Reageert iedereen, dan zal er maar een paar dollar per persoon uitbetaald worden. Maar gratis geld is altijd leuk, zeker als het uit de zak van Mark Zuckerberg komt.

Gedupeerde Amerikanen kunnen hier een online formulier invullen. Als ze tussen 24 mei 2007 en 22 december 2022 op Facebook zaten, dan is er een grote kans op financiële compensatie voor het ongeoorloofd doorspelen en gebruiken van persoonlijke data.

Onder andere het databedrijf Cambridge Analytica, ingehuurd door Donald Trumps campagneteam, kon profiteren van het 'onvoldoende monitoren en handhaven' van de privacyregels die Facebook zelf opstelde.

Nu maar hopen dat de desbetreffende instanties zorgvuldig omgaan met alle bank- en persoonsgegevens die ingevuld moeten worden op het schadeformulier...