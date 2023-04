Lowlands duur? Op Coachella betaal je 22 euro voor een patatje

Dacht je dat Lowlands duur was? Vergeleken met Coachella in Californië valt het nog wel mee. Influencers pochen graag over hoeveel ze daar neertellen voor een hapje en een drankje. Om te beginnen: een frietje kost 22 euro.

Een ticket voor het hele weekend kost ruim 500 euro, een VIP-ticket bijna het dubbele. Dat is al veel, maar eten en drinken is er helemaal onbetaalbaar. “Gewoon zodat jullie het weten, deze twee burrito’s en twee koffies kosten 64 dollar (58,50 euro)”, schrijft een influencer op TikTok. Een ander meldt: “Ik kocht twee watertjes en een pretzel en ik betaalde bijna 70 dollar (64 euro), dus ik kan dit bevestigen.”

Weer een andere bezoeker beschrijft hoe ze 11 euro betaalde voor een smoothie, 21 euro voor een bakje noedels met kip en meer dan 71 euro voor drie alcoholische drankjes in blik.

Het regent ondertussen verbaasde reacties. Zo zegt iemand: “Je kan letterlijk een fles wodka kopen voor de prijs van een drankje daar.” Anderen lachen ermee: “Je beseft dat je in New York woont wanneer deze prijzen normaal klinken” of: “Ik voel me soms slecht over hoeveel geld ik uitgeef, maar dan kijk ik deze video’s en voel ik me meteen weer beter."