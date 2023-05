CNV: rekeningrijden kost werkenden honderden euro’s per maand

Vakbond CNV is bang dat werkende Nederlanders flink de dupe worden van rekeningrijden. Deze overheidsmaatregel, die in 2030 van kracht moet worden, kan miljoenen mensen volgens een berekening van de vakbond honderden euro’s per maand meer kosten. "Het CNV is voorstander van het verminderen van de CO2-uitstoot, maar werknemers moeten hier niet de torenhoge rekening voor betalen", stelt voorzitter Piet Fortuin.

De tarieven voor rekeningrijden zijn nog niet duidelijk. Volgens CNV komt "binnenkort" het volledige wetsvoorstel uit. "Wie een gemiddelde auto rijdt, betaalt al snel 300 euro per maand extra aan brandstofkosten", denkt de vakbond. "Hoe hoger de CO2-ambitie van het kabinet, hoe meer werkenden bijbetalen."

De vakbond pleit dan ook voor een compensatie voor werknemers, in de vorm van een extra belastingvrije vergoeding van rond de 30 cent per kilometer die de werkgever kan uitkeren. "De werkgever profiteert hier ook van: werknemers wisselen hierdoor minder snel van baan", vindt Fortuin. "Daarnaast voorkomt het dat mensen overlopen naar een andere sector waar ze minder hoeven te reizen of meer thuis kunnen werken. In de zorg bijvoorbeeld, kunnen we niemand missen."