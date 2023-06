Vicevoorzitter ECB waarschuwt voor scherpe daling beurzen

De vicevoorzitter van de ECB Luis de Guindos waarschuwt n een gesprek met de Amerikaanse nieuwssite CNBC voor een forse beursdaling in het geval van verdere schokken in de wereldeconomie.

“De reden daarvoor is dat de waarderingen hoog zijn, dus als er slecht nieuws is over de macro-economische vooruitzichten, kan dat aanleiding geven tot een correctie op de markten. De huidige marktpositionering maakt aandelen kwetsbaar voor verdere verrassingen”.

Volgens De Guindos is al het goede nieuws al in de koersen verwerkt. Weinig slecht nieuws kan dus al een scherpe daling veroorzaken.