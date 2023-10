EU stelt onderzoek in naar X om desinformatie

De Europese Commissie gaat onderzoeken of X, het voormalige Twitter, wel genoeg doet tegen desinformatie. Over X en zijn eigenaar Elon Musk zijn al langer zorgen, maar de terreuraanval van afgelopen weekend op Israël heeft een nieuwe golf aan nepnieuws en misleidend materiaal op gang gebracht. De commissie stuurde X twee dagen geleden al een waarschuwing en heeft nu een officieel verzoek om informatie ingediend. Het is voor het eerst dat het dagelijks bestuur van de EU de nieuwe regels voor internetplatforms in stelling brengt die online wanpraktijken moeten tegengaan. Overtreders riskeren uiteindelijk flinke boetes. X moet voor volgende week woensdag antwoord geven op de belangrijkste vragen van de commissie. De commissie en X steggelen al langer over de strijd tegen nepnieuws en ander ongewenst materiaal. Sinds Musk, zelfverklaard kruisvaarder tegen censuur, Twitter opkocht heeft hij veel toezichthoudend personeel ontslagen. Ook doet X niet langer mee aan de vrijwillige gedragscode van de EU.