Of je in januari meer betaalt aan de pomp, hangt af van een handvol partijen in de Tweede Kamer. Het kabinet-Jetten heeft voor het Belastingplan nog altijd geen meerderheid. De twee kampen die die meerderheid kunnen leveren, vragen allebei iets wat de ander niet wil geven. Volgens politicoloog Mariken van der Velden van de Vrije Universiteit Amsterdam zit vooral de VVD van Dilan Yeşilgöz daardoor klem. Dat zei ze tegen BNR.

Waarom de eisen van JA21 en de SGP je tankbeurt raken, lees je in SGP en JA21 dreigen af te haken: daarmee komt ruim €10 extra per volle tank benzine op 1 januari dichterbij. Over de uitnodiging van Klaver aan premier Jetten schreven we in Klaver wil deze week onderhandelen met Jetten over belastingplan. Dit stuk gaat over de vraag waarom juist de VVD onder druk staat.

PRO heeft niets te verliezen

Volgens BNR maakt PRO gebruik van de moeizame zoektocht naar meerderheden. Daarmee dwingt de partij vooral de VVD, die klem zit, om te onderhandelen over belastingen en bezuinigingen. Van der Velden denkt dat die strategie voorlopig goed uitpakt voor Klaver.

‘Pro heeft een sterke onderhandelingspositie en ze hebben niks te verliezen.’ - Mariken van der Velden, politicoloog Vrije Universiteit, tegen BNR

De rekensom is eenvoudig. PRO trekt samen op met Volt. Stemmen die twee partijen mee, dan hebben de kabinetsplannen een meerderheid in zowel de Tweede als de Eerste Kamer, meldt het Reformatorisch Dagblad op basis van het ANP. Voor een rechtse meerderheid in de Eerste Kamer is ook BBB nodig, schrijft TPO. JA21 wil de garantie dat de dwang uit de Spreidingswet niet wordt gebruikt, en BBB wil het stikstofplan van tafel.

Klaver wil zijn geld halen bij de plannen van de VVD

Klaver herhaalde volgens het ANP dat PRO het Belastingplan kan steunen als „het kabinet bereid is om de lasten op arbeid te verlichten door van de allerrijksten een eerlijke bijdrage te vragen”. Hoeveel PRO wil terugdraaien, zegt hij niet. „Dat laat ik graag voor het gesprek met het kabinet.”

Wel is duidelijk waar het pijn doet. Volgens TPO is PRO tegen de belastingkorting in box 2 die minister Eelco Heinen (VVD) van Financiën presenteerde. Daarmee kunnen directeur-grootaandeelhouders makkelijker winst aan zichzelf uitkeren. Ook de vermogenswinstbelasting per 2028, waarbij beleggers pas bij verkoop belasting betalen, ligt bij PRO slecht. Klaver sprak van ‘omgekeerde Robin Hood-politiek’. Over de 8 miljard euro die werkenden extra kwijt zijn, schreven we eerder in Werk je of heb je pensioen? De grootste belastingverhoging van 2027 zit niet in het tarief, maar in grenzen die achterblijven

Wat Klaver wil schrappen, komt van een VVD-minister.

Dat maakt het voor Yeşilgöz lastig. Begin oktober erkende ze volgens het ANP dat er in de VVD-achterban „angst voor een linkse agenda” is, en die bestaat volgens haar uit het verhogen van allerlei belastingen. Toen zei ze daarover nog: „Dat lag niet eens voor.” Nu ligt er een eis van PRO om meer te halen bij de grootste vermogens.

Een breed akkoord blijft het doel, maar beide kampen willen een keuze

Yeşilgöz houdt de deur naar beide kanten open. Na de ministerraad van afgelopen vrijdag zei ze volgens TPO dat het kabinet blijft inzetten op ‘een breed gedragen akkoord’, ‘zodat je weet dat het op lange termijn standhoudt’. Links en rechts dringen er volgens het ANP juist steeds op aan dat het kabinet kiest, omdat het niet beide kampen tevreden kan stellen. Klaver noemde de eisen van JA21 en BBB volgens TPO ‘rechtse hobby’s’.

Het kabinet reageert voorzichtig op het initiatief van PRO. Een woordvoerder van Jetten liet weten dat er binnenkort weer gesprekken met oppositiepartijen worden gepland. „Heel goed dat PRO bereid is en blijft met het kabinet te spreken. Dat is wederzijds.” Over de spanning binnen het kabinet zelf lees je meer in Heinen zei: geen Belastingplan zonder rechts. Zijn collega-minister Van den Brink zegt: "Dat gaan we zien".

De accijnskorting zit in het pakket

Voor jou als automobilist maakt het niet uit welke kant de deal valt, zolang er maar een deal komt. Toen Yeşilgöz begin oktober opsomde wat het kabinet met het Belastingplan wil, noemde ze volgens het ANP ook dit: „Er zit verlaging van de accijns in.” Strandt het plan, dan vervalt die korting. Wat dat per tank kost, lees je in Haalt het Belastingplan het niet, dan betaal je vanaf 1 januari ruim €10 meer per volle tank benzine.

Wat je nu kunt doen