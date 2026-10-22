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Aantal nieuwe bedrijven fors gestegen in derde kwartaal

Economie
door anp
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UTRECHT (ANP) - Het aantal startende bedrijven in Nederland is in het derde kwartaal van dit jaar met ruim 15 procent gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dit is de sterkste stijging in jaren. In totaal werden ruim 62.000 nieuwe bedrijfsvestigingen geregistreerd, tegenover ongeveer 54.000 een jaar eerder. Dat meldt de Kamer van Koophandel (KVK).
Vooral het aantal eenmanszaken nam toe. Dat lag 20 procent hoger dan een jaar eerder. Ruim acht op de tien starters begonnen als zelfstandige zonder personeel (zzp'er). Het aantal nieuwe bv's steeg met 3,2 procent minder sterk.
Volgens Joris Knoben, hoogleraar strategie en ondernemerschap aan Universiteit Tilburg, blijft er behoefte aan flexibiliteit op de arbeidsmarkt. "Mensen bewegen gedurende hun loopbaan tussen loondienst, ondernemerschap en andere flexibele arbeidsvormen." Vooral in de bouw maken bedrijven volgens hem vaak gebruik van een combinatie van werknemers en zelfstandigen. "Die behoefte aan flexibiliteit verdwijnt niet zomaar."
De meeste nieuwe bedrijven kwamen erbij in de specialistische zakelijke dienstverlening, zoals adviesbureaus en accountantskantoren. Deze sector was goed voor 17 procent van alle starters. Daarna volgden de sectoren handel en bouw.
Tegelijkertijd stopten er minder bedrijven. In het derde kwartaal werden ruim 36.000 vestigingen opgeheven, 4,3 procent minder dan een jaar eerder. Het aantal faillissementen steeg licht, met nog geen procent.
In totaal stonden begin oktober ruim 2,6 miljoen bedrijven ingeschreven bij de KVK. Dat zijn er iets meer dan een jaar geleden.
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