ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Milieuorganisaties stappen naar rechter om nieuw besluit Schiphol

Economie
door anp
anp221026038 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - Milieuorganisaties en omwonenden stappen naar de Raad van State omdat ze het niet eens zijn met het nieuwe Luchthavenverkeersbesluit (LVB) Schiphol. Volgens onder meer Greenpeace Nederland, Milieudefensie en SchipholWatch legaliseert het nieuwe besluit, dat 1 november in werking moet treden, "jarenlange illegale overlast" en "schaadt het de gezondheid". De coalitie van milieuclubs en omwonenden eist bij de Raad van State dat het besluit wordt vernietigd.
In het LVB staan regels voor het gebruik van de luchthaven, waaronder over het maximum aantal vluchten en de maximale hoeveelheid geluid en uitstoot die deze vluchten mogen veroorzaken. In eerste instantie geldt een grens van 478.000 vluchten van en naar de luchthaven, maar later moet "gefaseerde terugkeer" naar 500.000 vluchten mogelijk worden.
"De minister kiest met dit besluit opnieuw voor de belangen van de luchtvaart. Hij is wederom gezwicht voor de lobby van KLM en Schiphol, zonder acht te slaan op de gezondheidsbelangen van zeker anderhalf miljoen omwonenden", zegt Johan Vollenbroek namens de milieupartijen en omwonenden. "Eerdere uitspraken van de rechter en zienswijzen van deskundigen, maatschappelijke organisaties en adviesorganen zijn straal genegeerd. Dit besluit schiet ernstig tekort en beschermt het milieu en omwonenden onvoldoende."
"De minister moet terug naar de tekentafel voor een besluit dat mens, leefomgeving en klimaat wél beschermt. Dat kan alleen met minder vluchten", stelt Vollenbroek.
De Raad van State heeft in september al een advies gegeven over de nieuwe regels voor de luchthaven. Schiphol en KLM noemden dat destijds "een belangrijke stap". Milieudefensie zag daar destijds echter ook al herkenning in dat de bescherming van omwonenden onvoldoende onderbouwd was.
De coalitie stapt pas naar de Raad van State als het Luchthavenverkeersbesluit officieel is gepubliceerd, wat nu nog niet het geval is.
loading

POPULAIR NIEUWS

Gelukkig volwassen stel rust op bankje in park

Zoveel staatspensioen krijgen een Belg, een Duitser en jij per maand

Hypotheekrenteaftrek

Gepensioneerd met een aflossingsvrije hypotheek? Bij tot 46.000 huishoudens kan de restschuld een probleem worden, zo check je of jij erbij hoort

IMG_5107

Doorwerken na je AOW? In Duitsland verdien je €2.000 per maand belastingvrij, hier halveert je arbeidskorting

shutterstock_2756797851

Meer naar je kinderen, minder naar de fiscus: zo beperk je de erfbelasting

Een druk distributiecentrum met schappen vol dozen en een transportbandsysteem dat goederen verplaatst voor de orderafhandeling.

Temu-bestelling na 1 november: zo betaal je €6 in plaats van €30 aan douane

shutterstock_2707678315

Nederland haalt de top tien niet: in deze landen wonen de meeste hoogopgeleiden

Loading