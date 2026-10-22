Milieuorganisaties stappen naar rechter om nieuw besluit Schiphol

AMSTERDAM (ANP) - Milieuorganisaties en omwonenden stappen naar de Raad van State omdat ze het niet eens zijn met het nieuwe Luchthavenverkeersbesluit (LVB) Schiphol. Volgens onder meer Greenpeace Nederland, Milieudefensie en SchipholWatch legaliseert het nieuwe besluit, dat 1 november in werking moet treden, "jarenlange illegale overlast" en "schaadt het de gezondheid". De coalitie van milieuclubs en omwonenden eist bij de Raad van State dat het besluit wordt vernietigd.

In het LVB staan regels voor het gebruik van de luchthaven, waaronder over het maximum aantal vluchten en de maximale hoeveelheid geluid en uitstoot die deze vluchten mogen veroorzaken. In eerste instantie geldt een grens van 478.000 vluchten van en naar de luchthaven, maar later moet "gefaseerde terugkeer" naar 500.000 vluchten mogelijk worden.

"De minister kiest met dit besluit opnieuw voor de belangen van de luchtvaart. Hij is wederom gezwicht voor de lobby van KLM en Schiphol, zonder acht te slaan op de gezondheidsbelangen van zeker anderhalf miljoen omwonenden", zegt Johan Vollenbroek namens de milieupartijen en omwonenden. "Eerdere uitspraken van de rechter en zienswijzen van deskundigen, maatschappelijke organisaties en adviesorganen zijn straal genegeerd. Dit besluit schiet ernstig tekort en beschermt het milieu en omwonenden onvoldoende."

"De minister moet terug naar de tekentafel voor een besluit dat mens, leefomgeving en klimaat wél beschermt. Dat kan alleen met minder vluchten", stelt Vollenbroek.

De Raad van State heeft in september al een advies gegeven over de nieuwe regels voor de luchthaven. Schiphol en KLM noemden dat destijds "een belangrijke stap". Milieudefensie zag daar destijds echter ook al herkenning in dat de bescherming van omwonenden onvoldoende onderbouwd was.

De coalitie stapt pas naar de Raad van State als het Luchthavenverkeersbesluit officieel is gepubliceerd, wat nu nog niet het geval is.