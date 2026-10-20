Familie verdachte van aanrijding al lang bevriend met Haines

CANBERRA (ANP) - De familie van de man die ervan wordt verdacht de Australische parlementariër Helen Haines te hebben aangereden, zegt al meer dan twintig jaar bevriend met haar te zijn. In een verklaring waar lokale media over schrijven, omschrijven de vader van de verdachte en diens partner het incident als "verwoestend en onbegrijpelijk".

Haines werd maandag vermoedelijk expres aangereden terwijl ze bij de achterbak van haar auto stond. Sindsdien verkeert ze in kritieke toestand. Volgens ABC News moest een van haar benen worden geamputeerd en doen artsen hun best om haar andere been te redden.

Volgens lokale media is de verdachte een 43-jarige man, die na het incident door burgers werd overmeesterd. Zijn familie noemt Haines een "zeer gerespecteerd, gewaardeerd en geliefd lid van onze lokale gemeenschap".