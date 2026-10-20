ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Familie verdachte van aanrijding al lang bevriend met Haines

Samenleving
door anp
anp201026068 1
Volg ons op Google Nieuws
CANBERRA (ANP) - De familie van de man die ervan wordt verdacht de Australische parlementariër Helen Haines te hebben aangereden, zegt al meer dan twintig jaar bevriend met haar te zijn. In een verklaring waar lokale media over schrijven, omschrijven de vader van de verdachte en diens partner het incident als "verwoestend en onbegrijpelijk".
Haines werd maandag vermoedelijk expres aangereden terwijl ze bij de achterbak van haar auto stond. Sindsdien verkeert ze in kritieke toestand. Volgens ABC News moest een van haar benen worden geamputeerd en doen artsen hun best om haar andere been te redden.
Volgens lokale media is de verdachte een 43-jarige man, die na het incident door burgers werd overmeesterd. Zijn familie noemt Haines een "zeer gerespecteerd, gewaardeerd en geliefd lid van onze lokale gemeenschap".
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2365026935

Bergen als in Zwitserland, maar uit eten en overnachten kost er bijna de helft minder

gandr-collage (6)

Heinen zei: geen Belastingplan zonder rechts. Zijn collega-minister Van den Brink zegt: "Dat gaan we zien"

312195273_m

Hoeveel watt kan een stekkerdoos aan? Deze apparaten zijn een gevaarlijke combinatie

shutterstock_2653397521

Slapen met het raam open in de winter: goed idee of niet?

135936978_m

Zo maak je het inbrekers wel heel gemakkelijk, maak deze fout met je sleutel nooit meer

190311864_m

€38.000 boete omdat ze hun huis niet konden betalen, hof maakt er €10.000 van

Loading