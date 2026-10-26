ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Europese gasprijs stijgt verder naar ruim 97 euro

Economie
door Redactie
bijgewerkt om
anp261026076 1
Volg ons op Google Nieuws
De Europese gasprijs is maandagochtend op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs gestegen tot meer dan 97 euro per megawattuur. Net als ruwe olie is aardgas de afgelopen tijd fors duurder geworden door het escalerende geweld in het Midden-Oosten.
De prijs steeg maandagochtend met ongeveer 3,5 procent. Begin deze maand stond de prijs nog op minder dan 75 euro en voor het uitbreken van de Iranoorlog eind februari was dat ongeveer 32 euro.
De gasprijs ligt nu op het hoogste niveau sinds de Europese energiecrisis van december 2022 toen de Russische gasleveringen aan Europa vrijwel geheel stopten vanwege de invasie van Oekraïne. Toen steeg de gasprijs zelfs naar meer dan 340 euro per megawattuur.
De Nederlandse ondergrondse gasvoorraden zijn nu voor ruim 66 procent gevuld. Dat was een jaar geleden ongeveer 73 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

buitenlandse media duiken massaal op ratelband1541665461

Het verhaal wordt steeds gekker: "Emile Ratelband verliet Thailand eind 2025 al richting Laos"

ing ziet vraag naar plaatsing zonnepanelen flink terugvallen1703826333

Zonnepanelen op je dak? Pech. Je nieuwe energiecontract is harder gestegen dan dat van je buren zonder panelen

IMG_5155

Zit je bij Zilveren Kruis, VGZ, CZ of Menzis? Na de recordstijging bij DSW is dit je premie in 2027 waarschijnlijk

shutterstock_2716903971

Houtkachel aan om de cv te sparen nu gas zo duur is? Bij een open haard verdwijnt het grootste deel van de warmte door de schoorsteen

salaris nederlandse topman in middenmoot1482397924

Loonsverhoging in 2027: bij deze beroepen staat het al vast, bij deze nog niet

anp251026091 1

‘Megans vader Markle mogelijk zedendelinquent van ergste soort’

Loading