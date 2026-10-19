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AEX-index begint voorzichtig na nieuw slotrecord

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is maandag met een kleine winst begonnen. Beleggers deden het rustig aan, na het bereiken van een nieuw recordniveau op vrijdag. Flinke verliezen in de Amerikaanse techsector, waardoor de techgraadmeter Nasdaq vrijdag ruim 2 procent lager sloot, zorgden voor wat terughoudendheid.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 1145,35 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 1058,29 punten. De beurs in Frankfurt verloor 0,5 procent en Londen won 0,1 procent.
De CAC40-index in Parijs zakte 1,1 procent, na de hevige protesten in grote Franse steden afgelopen weekend. In het land werd gedemonstreerd uit onvrede over hoge prijzen en de staat van het onderwijs. Dat liep in verschillende steden uit de hand, waarbij onder meer winkels geplunderd werden. De protesten maken het lastig voor de Franse overheid, die kampt met een groot begrotingstekort, om bezuinigingsmaatregelen door te voeren.
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