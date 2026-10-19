Topman chocolademaker Lindt & Sprüngli opgestapt

KILCHBERG (ANP/DPA) - Topman Adalbert Lechner van de Zwitserse chocolademaker Lindt & Sprüngli is opgestapt vanwege tegenvallende verkopen. Volgens Lindt & Sprüngli is nieuw leiderschap nodig. Lechner stond sinds oktober 2022 aan het hoofd van het bedrijf en werkte al 33 jaar voor Lindt & Sprüngli.

Lechner wordt nu op tijdelijke basis opgevolgd door vicevoorzitter Dieter Weisskopf. Hij was eerder ook topman van het bedrijf. Volgend jaar moet dan een vaste opvolger benoemd worden. "De raad van bestuur heeft geconcludeerd dat Lindt & Sprüngli nieuw operationeel leiderschap nodig heeft om terug te keren naar consistente en sterke groei en om de mogelijkheden te grijpen in alle markten wereldwijd", aldus een verklaring.

Lindt & Sprüngli, onder meer bekend van de Lindor-pralines en gouden chocoladepaashazen, heeft de verkoopprijzen flink verhoogd vanwege de dure cacao. Dat heeft geleid tot druk op de verkoopvolumes. Vorige maand kwam het bedrijf nog met een omzetwaarschuwing voor dit jaar.