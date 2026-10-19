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Griekenland meldt dood migranten bij meerdere incidenten op zee

Samenleving
door anp
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ATHENE (ANP/AFP) - Zeker twaalf migranten zijn om het leven gekomen bij twee afzonderlijke pogingen de Egeïsche Zee over te steken, melden de Griekse autoriteiten. Bij Lesbos kwam een speedboot in botsing met een schip van de kustwacht; bij Samos kapseisde een ander bootje met migranten.
De aanvaring bij Lesbos vond maandagochtend vroeg plaats tijdens een achtervolging in de duisternis. Nog eens acht personen, schijnbaar migranten, konden volgens de autoriteiten worden gered. De kustwacht meldde volgens de krant Kathimerini dat het vaartuig bij Lesbos plots van koers veranderde en de patrouilleboot raakte. Opvarenden kwamen daarop in zee terecht.
Vier mannen, een vrouw en een baby zijn daarna dood teruggevonden. De overlevenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De nationaliteit van de opvarenden is niet bekend. De autoriteiten arresteerden de vermoedelijke bestuurder van het vaartuig. Die Turkse man wordt verdacht van mensensmokkel en het veroorzaken van een fatale botsing.
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