Nieuwe Franse tolweg A69: €20,40 retour, en geen slagboom die je eraan herinnert

Na jaren van rechtszaken, boomhutten en protesten gaat de A69 tussen Toulouse en Castres begin november open. Dat de weg omstreden is, wisten we al. Nieuw is dat nu zelfs de grootste voorstanders boos zijn. Over de prijs. En wie er op vakantie overheen rijdt, wacht nog een tweede verrassing: er staat nergens een slagboom.

Wat kost de A69?

Het volledige traject van 53 kilometer, tussen Verfeil en Castres, kost met een gewone auto €8,50 per rit. Dat is ongeveer 16 cent per kilometer. Wie echt van Castres naar Toulouse wil, betaalt nog €1,70 extra voor het aansluitende stuk snelweg richting de stad. Een retourtje komt daarmee op €20,40.

Daarmee hoort de A69 bij de duurste snelwegen van Frankrijk. Het tarief ligt ongeveer 1,6 keer boven het landelijk gemiddelde en is ruim twee keer zo hoog als op grote doorgaande routes als de A6 en de A7.

Elektrische auto's en waterstofauto's krijgen 20 procent korting. Voor wie vaak rijdt, komt er een abonnement met kortingen die oplopen naarmate je meer ritten maakt.

Een retourtje Castres–Toulouse kost €20,40 aan tol.

Waarom zo duur?

De weg is aangelegd door concessiehouder Atosca, die de investering via de tol terugverdient. Een aanvullende afspraak moest met 41 miljoen euro publiek geld een deel van het traject een derde goedkoper maken. De Franse Raad van State gaf daarover een negatief advies, omdat die afspraak het financiële evenwicht van het concessiecontract wezenlijk zou veranderen. Die korting gaat dus voorlopig niet door.

Het gevolg is ophef tot diep in het kamp van de voorstanders. Carole Delga, sociaaldemocratisch voorzitter van de regio Occitanie en jarenlang pleitbezorger van de weg, noemt €20,40 voor gewone mensen niet op te brengen. Ze wil een spoedoverleg met het ministerie van Transport. Lokale bestuurders van links tot rechts sluiten zich bij de kritiek aan.

Geen slagboom, wel een betaaltermijn

Voor Nederlandse automobilisten zit het venijn misschien vooral in de techniek. De A69 werkt met 'péage en flux libre': portalen boven de weg lezen je kenteken of tolbadge, terwijl je gewoon doorrijdt. Niemand houdt je tegen. Juist daardoor vergeten automobilisten weleens te betalen.

Zo betaal je op de A69

Met een tolbadge gaat het automatisch.

Zonder badge betaal je binnen 72 uur: online op kenteken bij Atosca, of in een tabakszaak met Nirio-logo.

Te laat? Dan komt er €90 bovenop de tol, of €10 als je binnen 15 dagen betaalt.

Na twee maanden volgt een boete van €375.

De aanmaning gaat naar de kentekenhouder, ook als je de auto had geleend of gehuurd. Let daarnaast op nepberichten: betaal nooit via een link in een sms of mail over 'openstaande tol', maar alleen via de officiële site, een Nirio-punt of je badge.

Niemand houdt je tegen bij de tolpoort, want die is er niet.

Is er een alternatief?

Ja. De bestaande nationale weg tussen Castres en Toulouse blijft gratis. De snelweg moet 20 tot 30 minuten schelen. Voor wie op vakantie in de Tarn één keer naar Toulouse rijdt, is het een afweging tussen tijd en geld.

Voor dagelijkse forenzen telt het hard op. Rekenvoorbeeld: wie 21 werkdagen per maand retour rijdt zonder abonnement, is ruim €400 per maand aan tol kwijt.

Wanneer gaat de weg open?

Atosca houdt het op 'de eerste week van november'. Franse media noemen 6 november, maar die datum is nog niet officieel bevestigd. Ook de tarieven moeten formeel nog worden vastgelegd in een ministerieel besluit.

De milieustrijd rond de A69 is nog niet voorbij. De strijd om de portemonnee is net begonnen.

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