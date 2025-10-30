AEX sluit hoger na nieuwe rentepauze ECB

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is donderdag hoger gesloten. Beleggers op de aandelenbeurs in Amsterdam verwerkten onder meer het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente in de eurozone op hetzelfde niveau te houden. Daarmee hield de ECB de derde rentepauze op rij, wat op de financiële markten al werd verwacht.

De ECB heeft het belangrijkste rentetarief op 2 procent laten staan. In een toelichting op het besluit zei ECB-president Christine Lagarde dat de "neerwaartse risico's" voor economische groei in de eurozone zijn afgenomen. De handelsovereenkomst van de Europese Unie en de Verenigde Staten deze zomer, het onlangs aangekondigde staakt-het-vuren in het Midden-Oosten en de donderdag bekendgemaakte vooruitgang in handelsbesprekingen tussen de VS en China hebben de neerwaartse risico's enigszins beperkt, lichtte ze toe.

De AEX-index sloot 0,6 procent hoger op 981,61 punten. De MidKap eindigde 1,8 procent lager op 896,40 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs lieten minnen tot 0,5 procent zien. De beurs in Londen steeg een fractie.

Heineken zakte 1,4 procent. De bierbrouwer stopt na dertig jaar als sponsor van de Champions League. Het huidige contract verloopt in augustus 2027. Heineken geeft de voorkeur aan andere sponsordeals.

ING stond bovenaan de AEX en klom 5,7 procent. De bank zag de winst in het afgelopen kwartaal minder hard dalen dan kenners hadden gedacht. ING wil daarnaast 1,6 miljard euro naar de aandeelhouders laten terugvloeien via een aandeleninkoopprogramma van 1,1 miljard euro en een uitbetaling van 500 miljoen euro in contanten.

Bij de middelgrote fondsen was Arcadis een opvallende verliezer. Het advies- en ingenieursbureau kwam met tegenvallende kwartaalresultaten. Analisten waarschuwden daarop voor een zwakke vrije kasstroom. Arcadis daalde 18,3 procent op het Damrak.

Beleggers hadden ook aandacht voor de voorlopige uitslag van de verkiezingen. Momenteel maken D66 en PVV beide kans om de grootste partij te worden in de Tweede Kamer. Economen van ING denken dat coalitieonderhandelingen maandenlang kunnen duren.

Verder reageerden beleggers op de ontmoeting tussen de presidenten Donald Trump en Xi Jinping. China bevestigde onder meer dat de exportbeperkingen voor zeldzame aardmetalen met een jaar worden uitgesteld. Trump zei dat China "massale hoeveelheden" sojabonen en andere Amerikaanse landbouwproducten koopt.