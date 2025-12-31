ECONOMIE
Meteoroloog verbaasd door weermodel: "Lang niet gezien"

Klimaat, natuur en milieu
door Désirée du Roy
woensdag, 31 december 2025 om 16:02
ANP-520293667
Het gaat sneeuwen, eindelijk. Meteoroloog Maurice Middendorp van Buienradar vertelt tegen RTL Nieuws dat hij het huidige weermodel sinds 2021 niet meer heeft gezien.
"Veertig jaar geleden kwam dit weerbeeld veel vaker voor. Maar de weermodellen die er nu zijn, heb ik sinds de lockdown met de coronapandemie niet meer gezien. Ik snap dus wel dat sneeuwliefhebbers hier echt enthousiast van worden", aldus Middendorp.
Eerst is er nog een droge jaarwisseling, waarbij de temperatuur boven het vriespunt blijft. "Maar daarna trekt die koude wind aan en wordt het guur. Dat ga je echt voelen op nieuwjaarsdag. Er waait dan een stevige wind en de lucht en grond worden steeds kouder. Daarmee wordt de neerslag die zal vallen ook steeds witter", legt de meteoroloog uit.
"De buien bevatten dan steeds vaker sneeuw. En omdat het ook kouder wordt en de grond dan al koud is, kan het mogelijk goed blijven liggen. Daarbij is de timing heel belangrijk: valt het in de nacht, met een koudere grond en zonder zon, dan hebben we waarschijnlijk een dikkere sneeuwlaag gedurende de dag."
Hoeveel er precies gaat vallen en waar is lastig te zeggen, maar dat er sneeuw gaat vallen is zeker. En hoe verder landinwaarts, hoe groter de kans op een witte wereld.
Bron: RTL Nieuws

