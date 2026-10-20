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Amerikaanse websites Ahold Delhaize stapsgewijs weer online

Economie
door anp
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ZAANDAM (ANP) - De Amerikaanse websites van de merken van Albert Heijn-moederbedrijf Ahold Delhaize komen langzaam weer online na alle problemen van afgelopen week door een cyberincident. Onder meer Food Lion en Giant Food zijn weer werkend. Hannaford en Stop & Shop staan momenteel nog wel offline.
Op de website van Giant Food staat een statement waarin excuses worden aangeboden voor de onderbreking van de service. Bij Giant krijgen klanten bij onlinebestellingen van meer dan 75 dollar een korting van 20 dollar door gebruik te maken van een actiecode. Ook wordt een actie voor punten voor kortingen verlengd en krijgen klanten extra punten van het bedrijf. Bij Food Lion staat het bericht "we are so back". Ook daar wordt een coupon van 20 dollar aangeboden bij nieuwe bestellingen.
Ahold Delhaize haalde om het cyberincident uit voorzorg systemen offline, waardoor veel webshops onbereikbaar waren en de bevoorrading van winkels in de problemen kwam. De Nederlandse webshops van Albert Heijn, Etos en Gall & Gall waren eerder ook offline, maar zijn inmiddels weer actief.
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