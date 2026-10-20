Bedrijf achter Buienalarm verhuist data naar Europese cloud

HOUTEN (ANP) - Infoplaza, het weerbedrijf achter onder meer Buienalarm en Weeronline, gaat de verwerking van weersverwachtingen en modeldata stap voor stap van een Amerikaanse naar een Europese cloud verplaatsen. Het bedrijf voegt zich daarmee in een trend waarbij steeds meer overheden en bedrijven hun diensten op Europese servers laten draaien.

"Scheepvaart, offshore wind, het spoor, gladheidsbestrijders en grote evenementen nemen dagelijks beslissingen op basis van onze weerdata. Dan wil je zelf bepalen waar die data staat en wie er zeggenschap over heeft", aldus Sjoerd Huininga, hoofd ontwikkeling bij Infoplaza.

Infoplaza volgt daarmee onder meer de lijn van de gemeente Amsterdam, die eerder een aantal technische diensten in handen van het Nederlandse KPN gaf, om zo minder afhankelijk te zijn van niet-Europese techbedrijven. Ook de Zuid-Hollandse politiek en de identificatiedienst MyCheck spraken de intentie uit om hun diensten op Europese bieders te willen laten draaien.