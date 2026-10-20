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Antwerpse haven langs alle kanten geraakt, zoekt groei in India

Economie
door anp
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ANTWERPEN (ANP) - Het Antwerpse havenbedrijf heeft dit jaar flink last gehad van handelsbarrières, dure energie, een zwakke Europese industrie, geopolitieke spanningen, een staking en een groot olielek. Hierdoor is de goederenoverslag van de op een na grootste haven van Europa in de eerste negen maanden van dit jaar gedaald. Om de groei weer aan te jagen, richt Port of Antwerp-Bruges zich op India.
"India biedt grote kansen. Het vrijhandelsakkoord met de Europese Unie kan de handel een extra impuls geven. Port of Antwerp-Bruges wil daarop inspelen en haar positie als toegangspoort tussen India en Europa verder versterken", stelt het bedrijf.
De goederenoverslag in de havens van Antwerpen en Brugge is in de periode januari tot en met september met 0,8 procent gedaald tot 200,9 miljoen ton. Sinds maart kwamen geen ladingen met vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit Qatar meer aan en sinds midden mei viel ook de dieselaanvoer uit het Midden-Oosten stil.
Het derde kwartaal liet volgens het bedrijf wel een sterk herstel zien.
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