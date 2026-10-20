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OM eist taakstraf voor mishandeling bij tentenprotest UvA

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van tachtig uur geëist tegen Samer A. (37) voor het mishandelen van twee toeschouwers tijdens een pro-Palestinaprotest bij de Universiteit van Amsterdam op 6 mei 2024. A. sloeg tijdens een confrontatie tussen twee groepen met een houten plank op het hoofd van de twee slachtoffers, blijkt uit video's die dinsdag in de rechtbank in Amsterdam werden getoond.
Het OM eiste ook honderd dagen celstraf tegen A., waarvan 64 dagen voorwaardelijk. De verdachte heeft de celstraf al in voorarrest uitgezeten.
A. nam deel aan het protest bij de campus op het Roeterseiland in Amsterdam, waarbij de demonstranten tenten hadden opgezet. Ze eisten dat de universiteit alle banden met Israël zou verbreken. De demonstratie werd verstoord door een groep gemaskerde mannen met fakkels. Over en weer vielen klappen.
Volgens het OM maakten de beide slachtoffers geen deel uit van de groep onruststokers die de demonstratie kwamen verstoren, maar stonden ze naar de confrontatie te kijken.
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