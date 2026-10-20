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Rover hekelt extra prijsverhoging NS op treinkaartjes

Economie
door anp
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AMERSFOORT (ANP) - Reizigersorganisatie Rover snapt dat NS inflatie doorberekent in 2027, maar verzet zich tegen de extra 'inhaalindexatie' van 1 procentpunt. Rover reageert daarmee op de aangekondigde prijsstijging op treinkaartjes van NS in 2027 van gemiddeld 4,7 procent.
Rover-directeur Daan Zieren: "Het succes van het goedkope Dal Vrij-abonnement afgelopen zomer liet zien dat de vraag naar betaalbaar ov heel groot is. Nu NS eindelijk weer reizigersgroei ziet, wordt de reiziger weer gestraft met een grote tariefverhoging. Door steeds maximaal gebruik te maken van de ruimte die NS krijgt om tarieven te verhogen, houdt het bedrijf zelf verdere reizigersgroei tegen."
Ook de verhoging van het minimumtarief voor korte ritten naar 3,10 euro noemt Rover "onnodig en ontmoedigend voor de reiziger".
Rover is wel blij dat NS de zogeheten PrijsTijdDeal-korting voortaan ook op de reisdag zelf gaat aanbieden in de app. Nu moeten reizigers dit kortingskaartje minstens één dag van tevoren aanschaffen.
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