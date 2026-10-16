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ANWB neemt energieleverancier NextEnergy over

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De ANWB neemt energieleverancier NextEnergy over. Naar eigen zeggen wil de ANWB een grote speler op de Nederlandse energiemarkt worden en de overname van het Utrechtse bedrijf "brengt die ambitie dichterbij". ANWB Energie heeft momenteel 200.000 klanten, NextEnergy zo'n 90.000. Beide bedrijven leveren dynamische contracten.
NextEnergy heeft een eigen platform voor energielevering en aanvullende zogenoemde slimme diensten. Daardoor kunnen elektrische auto's of thuisbatterijen opgeladen worden in uren dat de stroom goedkoop is. Dat past volgens Marga de Jager, bestuursvoorzitter van de ANWB, bij wat ANWB Energie ook doet. "De ambitie met ANWB Energie is om steeds meer Nederlanders te verleiden om energie te gebruiken als de zon schijnt of de wind waait, zodat ze daarmee invloed hebben op hun energiekosten."
Financiële details worden niet gemeld. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet de overname nog goedkeuren. Volgens beide partijen verandert er voor klanten voorlopig niets. Tot de goedkeuring blijven ANWB Energie en NextEnergy aparte bedrijven.
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