Tien bedrijven moeten plaatsmaken voor F-35's op Lelystad Airport

DEN HAAG (ANP) - Vier boerderijen en zes andere bedrijven moeten plaatsmaken voor de uitbreiding van Lelystad Airport, die nodig is om daar F-35-gevechtsvliegtuigen te kunnen stationeren. Dat heeft staatssecretaris Derk Boswijk (Defensie, CDA) bekendgemaakt na afloop van de wekelijkse ministerraad.

Eind vorig jaar werd al bekend dat Defensie veel meer ruimte nodig heeft op Lelystad Airport. Toen werd nog gesproken van 150 tot 240 hectare extra om op het vliegveld F-35's kwijt te kunnen. Nu is duidelijk dat de volledige 240 hectare nodig is, 200 voor "militaire infrastructuur" en 40 voor verlenging van de baan, zodat ook straaljagers er kunnen opstijgen en landen.

De getroffen ondernemers zijn persoonlijk geïnformeerd. Boswijk zegt zich de gevolgen te realiseren die het besluit voor hen heeft, maar benadrukt dat Defensie moet kunnen groeien. "Onze keuzes zijn het resultaat van een zorgvuldige afweging tussen militaire noodzaak en belangen van de omgeving. De mensen, bedrijven en organisaties die getroffen worden, gaan we zo goed mogelijk begeleiden."

Negatieve effecten beperken

De provincie Flevoland stelt dat het de getroffen ondernemers en andere betrokkenen duidelijk moet worden wat de stationering van de F-35-gevechtsvliegtuigen voor hen betekent. "Dat staat voor ons op de eerste plek. Wij pleiten ervoor dat zij een andere locatie krijgen waarvoor de vergunningen op orde zijn."

Ook laat de provincie weten dat ze zich gaat inzetten om de negatieve effecten van de komst van de gevechtsvliegtuigen zo veel mogelijk te beperken. Verder benadrukt Flevoland opnieuw dat de komst van F-35's alleen kan in samenhang met de openstelling van Lelystad Airport voor passagiersvluchten.