Je ruikt iets vreemds in de keuken, maar je ziet niets. Dan loop je toch maar weer door. Precies dat signaal ging donderdag in Alblasserdam aan een brand vooraf. Een buurtbewoner had daar volgens ZHZActueel eerder op de dag al een vreemde lucht geroken. 's Avonds stond de woning vol rook.

Het was niet de enige vaatwasser die donderdag in brand vloog. Dezelfde ochtend moest de brandweer ook uitrukken naar het gemeentehuis van Drimmelen.

Twee branden, één apparaat

In Alblasserdam ontstond de brand rond een vaatwasser in de keuken van een pand aan de Van Eesterensingel. Volgens ZHZActueel was de hitte zo groot dat een rookmelder aan het plafond smolt. De bewoners waren niet thuis en er raakte niemand gewond. Buurtbewoners ontdekten de brand toen ze een vreemde, vieze lucht roken en een brandalarm hoorden. Rond 18.30 uur werden de brandweer van Alblasserdam en die van Hendrik-Ido-Ambacht opgeroepen.

Mogelijk smeulde de brand toen al langere tijd. Een buurman vertelde dat hij het brandalarm al eerder had horen afgaan. Hoe de brand precies ontstond, is nog niet bekend. Er was mogelijk sprake van kortsluiting rond de vaatwasser. Er is brand-, rook-, roet- en waterschade, en de bewoners kunnen voorlopig niet terug naar huis. Ook Het Kontakt berichtte over de brand.

In Drimmelen werd de brandweer volgens 112Brabant rond 08.25 uur gealarmeerd. Daar bleek een vaatwasser in brand te staan. Brandweerlieden brachten het apparaat naar buiten en ventileerden het gebouw. Het gemeentehuis hoefde niet ontruimd te worden en volgens Omroep Brabant raakte niemand gewond. De oorzaak is niet bekend.

De eerste waarschuwing was geen vlam, maar een geur.

Een brand begint vaak klein en stil

Volgens MAX Meldpunt kunnen wasmachines en vaatwassers in brand vliegen door kortsluiting, veel stof in de machine, overbelasting of ouderdom. Bij de meeste branden zijn er niet meteen grote vlammen, schrijft MAX: het vuur smeult eerst en daarbij komt giftige rook vrij.

Daarom loont het om te weten waar je op moet letten. Elektriciens noemen een aantal signalen die nooit normaal zijn. Volgens De Klussenbox moet je in deze gevallen niet afwachten:

Je ruikt brandlucht, of een geur die doet denken aan smeltend plastic.

Het stopcontact of de stekker is verkleurd, geel of bruin geworden.

Je ziet zwarte schroeiplekken rond de gaatjes van het stopcontact.

Je hoort een zoemend, knetterend of tikkend geluid.

De stekker zit los en wiebelt in het stopcontact.

De groep in de meterkast slaat regelmatig af.

Zie je niets, maar ruik je wel iets? Ook dan is er reden om op te letten. Storingsdienst Inter-Elektro legt uit dat een stopcontact er aan de buitenkant netjes uit kan zien, terwijl een aansluiting achter de afdekplaat oververhit raakt. Het apparaat kan intussen gewoon blijven werken.

Dit doe je meteen

Merk je een van die signalen op, haal dan de stekker eruit en zet de groep in de meterkast uit. Gebruik het stopcontact daarna niet meer tot het is nagekeken, adviseert De Klussenbox. Volgens Inter-Elektro is brandlucht zonder zichtbare schade ook al reden om de groep uit te schakelen en hulp in te schakelen. Koel een verdacht stopcontact nooit met water en voel er ook niet bewust aan om te testen hoe heet het is.

Wordt de brandlucht sterker, of vermoed je dat er iets smeult? Verlaat dan de woning en bel 112. Wacht in dat geval niet op een elektricien, schrijft Inter-Elektro. Ook als je de oorzaak van een brandlucht niet kunt vinden en de geur blijft hangen, is het advies van Verisure : neem geen risico en bel de brandweer.

Staat er al rook in de keuken, dan gelden de standaardregels van de brandweer . Je hebt vaak maar drie minuten om veilig buiten te komen. Waarschuw je huisgenoten, ga via de kortste weg naar buiten, sluit de deuren achter je en blijf bij rook dicht bij de vloer. Bel 112 als je veilig bent. Voel bovendien eerst aan de deurklink voordat je een deur opent, adviseert Twente Veilig . Is die warm, dan kan er bij het openen een steekvlam ontstaan.

Ruik je brand en zie je niets? Zet eerst de groep uit en neem het daarna pas serieus als 'het meevalt'.

Een hittemelder in de keuken

Sinds 1 juli 2022 is een rookmelder wettelijk verplicht, schrijft MAX Meldpunt. In de keuken zelf werkt een gewone rookmelder alleen niet altijd goed. Verzekeraar NN raadt aan om een rookmelder niet in de stoom of damp van een fornuis, oven of vaatwasser te hangen.

Volgens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kun je in de keuken beter een hittemelder plaatsen. Die reageert niet op rook of kookdampen, maar op temperatuur. Stijgt de temperatuur plotseling sterk, dan gaat er een luid alarm af.

Of je de vaatwasser kunt laten draaien terwijl je slaapt of weg bent, schreven we eerder in 'Waarom je je vaatwasser níet 's nachts moet laten draaien (en wat het je kan kosten)'. Ook ABN AMRO raadt aan om je vaatwasser niet te laten draaien als je de deur uitgaat. Tips voor schone vaat en onderhoud lees je in 'Vaatwasserexpert waarschuwt: 5 fouten bij voorspoelen, inruimen en onderhoud' en 'Vaat niet schoon uit de vaatwasser? Kijk eerst naar dit onderdeel onderin'.

Wat je nu kunt doen