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Basic-Fit groeit verder naar bijna 6,3 miljoen leden

Economie
door anp
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HOOFDDORP (ANP) - Basic-Fit heeft dit jaar meer leden gekregen. In de afgelopen drie kwartalen telde de Nederlandse sportschoolketen, die ook in andere landen veel locaties heeft, 690.000 nieuwe leden vergeleken met de eerste negen maanden van vorig jaar. Daarmee is het ledenbestand uitgegroeid tot bijna 6,3 miljoen. Ook nam het gemiddelde aantal leden per Basic-Fit-locatie toe naar meer dan 3000.
Topman René Moos zegt in een toelichting op de resultaten dat "de sterke ledengroei in het derde kwartaal doorzette". Het groeiende ledenaantal per vestiging was volgens hem vooral te zien in Frankrijk en Spanje. Hij stelt dat Basic-Fit goed op weg is naar zijn doel van gemiddeld 3200 leden per locatie.
Basic-Fit is de grootste sportschoolketen van Europa en heeft nu 2246 vestigingen, waarvan 250 in Nederland. Naast eigen locaties heeft de keten ook franchisevestigingen.
Dankzij onder meer de ledengroei nam de omzet in de eerste negen maanden van dit jaar met 18 procent toe naar ruim 1,2 miljard euro.
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