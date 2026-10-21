Nederland haalt de top tien niet: in deze landen wonen de meeste hoogopgeleiden

Nederland heeft meer hoogopgeleiden dan gemiddeld, maar de wereldtop is nog ver weg. Canada staat bovenaan: daar heeft 64 procent van de 25- tot 64-jarigen een diploma van een college of universiteit. Tien jaar geleden was dat nog 55 procent.

Nederland komt uit op 46 procent. Dat is meer dan het OESO-gemiddelde van 43 procent, maar het levert alleen een gedeelde veertiende plek op, samen met Zwitserland en Denemarken.

De top tien

Canada: 64%

Ierland: 59%

Japan: 58%

Zuid-Korea: 58%

Verenigd Koninkrijk: 55%

Luxemburg: 55%

Australië: 54%

Verenigde Staten: 52%

Zweden: 51%

Israël: 51%

Ook België (47%) staat nog net boven Nederland.

Korte opleidingen maken het verschil

De ranglijst telt alles mee, van een tweejarige college-opleiding tot een doctorstitel. Juist bij die korte opleidingen blijft Nederland achter. Hier heeft 2 procent van de volwassenen een associate degree als hoogste diploma, tegen 7 procent gemiddeld in de OESO. Bij de bachelor en de master scoort Nederland juist boven het gemiddelde.

Duitsland en Italië vallen tegen

Duitsland komt niet verder dan 35 procent. Dat komt vooral door het sterke leerlingstelsel, waarin veel vakmensen zonder diploma van een hogeschool of universiteit worden opgeleid.

Italië zit op 22 procent, terwijl het inkomen per inwoner vrijwel gelijk is aan dat in het Verenigd Koninkrijk (55 procent). Onderaan staat Zuid-Afrika met 8 procent.

In aantallen wint China

In absolute aantallen ziet de top er heel anders uit. China telt 152,4 miljoen hoogopgeleide volwassenen (volkstelling 2020), India 119,2 miljoen en de Verenigde Staten 93 miljoen. Nederland telt er 4,4 miljoen.

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