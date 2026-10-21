Aangereden Australische parlementariër is beide benen kwijt

De Australische parlementariër Helen Haines (65), die maandag vermoedelijk opzettelijk werd aangereden, is haar beide benen verloren. Haar toestand is nog steeds kritiek.

"Helens linkerbeen werd maandag geamputeerd. We hoopten dat haar rechterbeen zou worden gered", vertelde echtgenoot Phil Haines bij het ziekenhuis in Melbourne waar zijn vrouw wordt behandeld. Hij voegde eraan toe dat de chirurgen ook haar rechterbeen hebben moeten verwijderen. Hij vertelde ook "overweldigd" te zijn door de steun die zijn familie heeft ontvangen.

De 43-jarige verdachte wordt ervan beschuldigd de parlementariër twee keer met zijn auto te hebben aangereden in Wangaratta, ten noordoosten van Melbourne. Hij wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en het toebrengen van letsel aan een ambtenaar.