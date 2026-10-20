Unilever verkoopt Amerikaans pleistermerk Welly

LONDEN (ANP/RTR) - Unilever heeft pleistermerk Welly Health verkocht aan investeerder Forward Consumer Partners. Daarmee doet het Britse consumentenproductenconcern opnieuw een merk van de hand.

Unilever nam in 2021 een meerderheidsbelang in het Amerikaanse merk, bekend van zijn kleurrijke pleisters, over van Welly-medeoprichter Eric Ryan. Welk bedrag daarmee was gemoeid, is nooit bekendgemaakt.

Hoeveel geld Unilever nu krijgt, wordt ook niet gemeld. De deal, die als eerste werd gemeld door The Wall Street Journal, wordt naar verwachting voor het einde van het jaar afgerond. Volgens de nieuwe eigenaar keert Ryan terug bij Welly als strategisch adviseur en bestuurder.

Unilever richt zich onder topman Fernando Fernandez steeds meer op merken voor schoonheid en welzijn. Bekende voedingsmerken als Knorr en Calvé werden verkocht. Maar ook het in Nederland bekende verzorgingsmerk Zwitsal werd afgestoten. Volgens Unilever paste dat merk niet in de strategie om te investeren in wereldwijde merken met een breed internationaal bereik.