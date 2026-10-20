ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Unilever verkoopt Amerikaans pleistermerk Welly

Economie
door anp
anp201026064 1
Volg ons op Google Nieuws
LONDEN (ANP/RTR) - Unilever heeft pleistermerk Welly Health verkocht aan investeerder Forward Consumer Partners. Daarmee doet het Britse consumentenproductenconcern opnieuw een merk van de hand.
Unilever nam in 2021 een meerderheidsbelang in het Amerikaanse merk, bekend van zijn kleurrijke pleisters, over van Welly-medeoprichter Eric Ryan. Welk bedrag daarmee was gemoeid, is nooit bekendgemaakt.
Hoeveel geld Unilever nu krijgt, wordt ook niet gemeld. De deal, die als eerste werd gemeld door The Wall Street Journal, wordt naar verwachting voor het einde van het jaar afgerond. Volgens de nieuwe eigenaar keert Ryan terug bij Welly als strategisch adviseur en bestuurder.
Unilever richt zich onder topman Fernando Fernandez steeds meer op merken voor schoonheid en welzijn. Bekende voedingsmerken als Knorr en Calvé werden verkocht. Maar ook het in Nederland bekende verzorgingsmerk Zwitsal werd afgestoten. Volgens Unilever paste dat merk niet in de strategie om te investeren in wereldwijde merken met een breed internationaal bereik.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2365026935

Bergen als in Zwitserland, maar uit eten en overnachten kost er bijna de helft minder

gandr-collage (6)

Heinen zei: geen Belastingplan zonder rechts. Zijn collega-minister Van den Brink zegt: "Dat gaan we zien"

312195273_m

Hoeveel watt kan een stekkerdoos aan? Deze apparaten zijn een gevaarlijke combinatie

shutterstock_2653397521

Slapen met het raam open in de winter: goed idee of niet?

135936978_m

Zo maak je het inbrekers wel heel gemakkelijk, maak deze fout met je sleutel nooit meer

190311864_m

€38.000 boete omdat ze hun huis niet konden betalen, hof maakt er €10.000 van

Loading