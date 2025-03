Bedrijfsleven pleit voor snelle aanpak hoge elektriciteitsprijzen

DEN HAAG (ANP) - Het Nederlandse bedrijfsleven roept de regering op snel maatregelen te nemen die de energiekosten voor de industrie drukken. Een onderzoek door meerdere Haagse departementen wees erop dat tot 2040 naar schatting 195 miljard euro nodig is om het stroomnetwerk uit te breiden en te verzwaren. In Nederland liggen de kosten voor elektriciteit twee tot drie keer hoger dan in buurlanden en de concurrentiepositie verslechtert als de rekening oploopt, stellen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.

Ze doen verschillende voorstellen. Zo zou Nederland net als in buurlanden weer een korting op de elektriciteitskosten voor grootverbruikers moeten invoeren. Ook pleiten de werkgeversorganisaties voor een structurele compensatie van indirecte kosten die het gevolg zijn van emissierechten die elektriciteitsproducenten moeten opkopen.

FME, de belangenclub voor de technologische industrie, is ook voor het aanhouden van die zogeheten IKC-regeling. Daarnaast noemt de brancheorganisatie het "van de gekke" dat Nederlanders volledig opdraaien voor een stroomnetwerk dat ook voor Duitsland en België wordt gebouwd.