Beurzen in New York op winst na kwartaalcijfers SpaceX

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn met duidelijke winsten gesloten, dankzij optimisme over de techsector na positief stemmende kwartaalresultaten van AI- en ruimtevaartconcern SpaceX. Onrust over een mogelijke escalatie van de spanningen in Saudi-Arabië ebde gedurende de handelssessie weg.

De Dow-Jonesindex won 0,7 procent tot 52.856,09 punten. De bredere S&P 500 ging 0,6 procent omhoog naar 7757,17 punten. De door techbedrijven gedomineerde Nasdaq won 1,1 procent tot 26.702,86 punten.

SpaceX was met een plus van 7,8 procent een opvallende winnaar. Het bedrijf van Elon Musk wist dankzij zijn AI-tak de omzet fors op te voeren en boekte winst. Daarnaast maakte Musk bekend dat hij SpaceX graag zou willen laten fuseren met Tesla (plus 3,4), de eveneens door hem geleide fabrikant van elektrische auto's.

Evacuatie Amerikaans ambassadepersoneel

Tegen het einde van de handelssessie dreigden berichten over een vermeende evacuatie van Amerikaans ambassadepersoneel uit Saudi-Arabië de goede stemming te verpesten. Maar die zorgen verdwenen toen de Amerikaanse regering verduidelijkte dat het alleen niet-essentieel personeel zou terughalen.

Streamingdienst Netflix wist ook de aandacht op zich gericht na de publicatie van de kwartaalcijfers. Het bedrijf meldde een hogere omzet, maar de groei was wel afgezwakt. Ook in het laatste kwartaal van dit jaar verwacht Netflix minder hard te groeien. Het aandeel verloor ruim 5 procent. Ook de producent van AI-servers Super Micro Computer kwam met resultaten en won bijna 10 procent.

Meta

Meta won 0,5 procent. Een rechter in de staat New Mexico beval het socialemediabedrijf 25 miljard dollar te betalen vanwege misleiding van consumenten rondom hun privacy. Na de slotbel op Wall Street publiceert het concern achter Facebook en Instagram zijn kwartaalcijfers.

Abbott verloor 1,9 procent. Het gezondheidsbedrijf publiceerde tegenvallende resultaten en splitst zijn voedingstak af om die apart naar de beurs te brengen. Het onderdeel is onder andere verantwoordelijk voor babyvoeding. Enkele jaren geleden had een babyvoedingsmerk van Abbott te maken met een grote terugroepactie.