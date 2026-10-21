Meta voert resultaten op en investeert nog meer in AI

MENLO PARK (ANP/RTR) - Socialemediabedrijf Meta verwacht dit jaar nog meer te investeren in kunstmatige intelligentie (AI). Daarbij gaat het Amerikaanse bedrijf nieuwe aandelen zonder stemrecht uitgeven om extra geld op te halen om mee te kunnen blijven doen in de AI-race met andere grote techbedrijven.

Het moederbedrijf van Facebook en Instagram heeft bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers op woensdag gezegd dat de kapitaaluitgaven dit jaar waarschijnlijk tussen de 135 miljard en 145 miljard dollar bedragen. Daarmee is de prognose aangescherpt. Eerder ging het concern nog uit van 130 miljard tot 145 miljard dollar.

Topman Mark Zuckerberg rechtvaardigt de flinke uitgaven met de opmerking dat de investeringen van zijn bedrijf inmiddels ook hun vruchten afwerpen. Hij noemt als voorbeeld de komst van Meta Muse, een persoonlijke AI-agent van Meta die zelfstandig digitale taken uitvoert. De omzet van Meta steeg met dik een kwart tot een kleine 65 miljard dollar en er ging bijna 10 miljard dollar winst in de boeken, bijna vier keer zoveel als een jaar terug.

Forse juridische kosten

Meta wordt ook geplaagd door forse juridische kosten. De resultaten hadden beduidend hoger kunnen uitpakken als Meta in augustus niet een schikking had getroffen die kan oplopen tot 18 miljard dollar. Het bedrijf kocht daarmee een rechtszaak af van Amerikaanse staten die Meta hadden aangeklaagd voor de vermeende verslavende werking van Instagram en Facebook op jongeren.

Eerder woensdag kwam er een nieuwe miljardenrekening. Een rechter in de staat New Mexico legde een boete op van 25 miljard dollar voor misleiding van Facebook-gebruikers rondom hun privacy. Volgens aanklagers heeft Meta gebruikers voorgelogen over de wijdverbreide toegang die andere partijen hadden tot persoonlijke gegevens. Meta meldde in hoger beroep te gaan en verwacht de rechtszaak dan te winnen.