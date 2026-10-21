Tumor paus niet uitgezaaid, geen verdere behandeling nodig

VATICAANSTAD (ANP) - De tumor die op de long van de paus was ontdekt, is niet uitgezaaid. Volgens het Vaticaan is de operatie van vorige week succesvol verlopen en is er geen verdere behandeling nodig.

Paus Leo XVI maakte anderhalve week geleden zelf bekend dat er een knobbeltje op zijn rechterlong was gespot en dat hij daarom geopereerd moest worden. Dat gebeurde twee dagen later. Pas daarna werd aangekondigd dat het om een kwaadaardige tumor ging.

Nu bevestigen de artsen na testen met het verwijderde weefsel dat het ging om een adenocarcinoom, een kankergezwel. Ook stelden ze dat de tumor "gelokaliseerd" was. Dat wil zeggen dat die beperkt is gebleven tot de plek waar die ontstaan is.

Na enkele dagen in het ziekenhuis werd Leo zaterdag ontslagen. Zondag verscheen de 71-jarige paus weer in het openbaar bij het gebed op het Sint-Pietersplein.