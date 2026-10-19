Bondskanselier Merz houdt investeringstop met bedrijfsleven

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz houdt maandag en dinsdag in Berlijn een top met het bedrijfsleven om te praten over meer investeringen in de Duitse economie. Bedrijven in de grootste economie van Europa roepen al langere tijd om lagere kosten voor energie en arbeid en vermindering van regeldruk en belastingen. Merz heeft gezegd hierbij te willen helpen.

Naast Merz zijn op de Invest in Germany Summit de ministers van Economische Zaken en Financiën aanwezig, net als topbestuurders van bedrijven als Deutsche Bank, Siemens en Commerzbank. Ook de topman van de grote Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock doet mee. Naast het aantrekken van extra investeringen zal ook worden gesproken over AI, digitalisering, chips, energie en geopolitieke veiligheid.

Volgens onderzoek van accountants- en advieskantoor KPMG zijn Duitse topbestuurders positiever geworden over de economische vooruitzichten. Het overgrote deel denkt dat er de komende drie jaar groei van hun bedrijven zal zijn.