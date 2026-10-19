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Baas DNB waarschuwt: klimaatdoel Parijs bijna niet meer haalbaar

Economie
door anp
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MANILA (ANP) - De kans om de opwarming van de aarde te beperken volgens de doelstellingen die zijn afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs, is bijna verkeken. Daarvoor heeft president van De Nederlandsche Bank (DNB) Olaf Sleijpen maandag gewaarschuwd.
"Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het resterende koolstofbudget dat past bij het beperken van de opwarming tot 1,5 graad nu bijna op is", zei Sleijpen maandag bij de Green Swan-conferentie in Manilla. "Dat betekent dat een forse overschrijding van 1,5 graden Celsius binnen tien jaar zeer waarschijnlijk is."
Sleijpen sprak als voorzitter van het Network for Greening the Financial System, een samenwerkingsverband waarin centrale banken en financieel toezichthouders hun ervaringen delen over de omgang met klimaatrisico's voor financiële instellingen.
Daarbij wees hij op de toenemende economische schade door klimaatverandering en de keuzes die de mensheid nog heeft om klimaatverandering te beperken, mits de regeringen van de bijna tweehonderd landen in de wereld snel handelen.
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