Minimumloon in 2026: dit scheelt werken voor 24, 32 of 40 uur

Een minimumuurloon van €14,99 klinkt overzichtelijk. Toch zegt dat bedrag nog niet hoeveel er op een maandelijkse loonstrook staat. Iemand die 24 uur werkt, komt op een ander bedrag uit dan iemand die 32 of 40 uur werkt. En een gemiddeld maandbedrag is niet automatisch het bedrag dat iedere kalendermaand wordt uitbetaald.

Sinds 1 juli 2026 bedraagt het wettelijke minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder €14,99 bruto. In de eerste helft van 2026 was dat €14,71.

Wat levert een werkweek op?

Voor een eenvoudige vergelijking vermenigvuldigen we het uurloon met het aantal uren per week. Het gemiddelde per maand rekenen we vervolgens uit met 52 weken gedeeld door 12 maanden. De bedragen zijn bruto, exclusief vakantiegeld en eventuele toeslagen.

Uren per week Bruto per week bij €14,99 Rekenkundig gemiddelde per maand 24 uur €359,76 €1.558,96 32 uur €479,68 €2.078,61 40 uur €599,60 €2.598,27

Dit zijn vergelijkingsbedragen op basis van het officiële uurloon, geen wettelijke vaste maandminima. De feitelijke loonbetaling hangt af van de betaalperiode en de uren die voor het loon meetellen.

Acht uur meer werken: hoeveel extra bruto?

Het verschil tussen 24 en 32 uur is in deze rekensom €119,92 bruto per week. Gemiddeld over een maand is dat €519,65 extra. Van 32 naar 40 uur is het verschil hetzelfde: ook dat zijn acht extra uren tegen hetzelfde uurloon.

Netto hoeft de stap niet voor iedereen hetzelfde uit te pakken. Persoonlijke belastingen en kortingen kunnen verschillen. Ook kan een hoger toetsingsinkomen gevolgen hebben voor toeslagen; voor zorgtoeslag geldt bijvoorbeeld een inkomensgrens.

De tabel is daarom geschikt om bruto-uren te vergelijken, niet om zonder verdere gegevens te beslissen wat een extra werkdag netto oplevert.

Hoeveel hoger dan in januari?

De verhoging van €14,71 naar €14,99 is €0,28 bruto per uur. Bij 24 uur per week scheelt dat in hetzelfde maandmodel €29,12. Bij 32 uur is het €38,83 en bij 40 uur €48,53.

Dat zijn verschillen bij een gelijkblijvend aantal uren en zonder andere loonwijzigingen. Het is niet het bedrag dat iedere werknemer automatisch extra ontvangt: wie al boven het wettelijke minimum zat, heeft een andere uitgangspositie.

Voor jongeren gelden andere bedragen

Het tarief van €14,99 geldt vanaf 21 jaar. Per 1 juli 2026 bedraagt het minimumuurloon voor een 20-jarige €11,99, voor een 19-jarige €8,99 en voor een 18-jarige €7,50. Gebruik de tabel voor volwassenen dus niet rechtstreeks voor een jongere werknemer. [web:43]