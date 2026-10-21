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Britse goedkeuring voor omstreden Jackdaw-gasveld in Noordzee

Economie
door anp
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LONDEN (ANP/AFP/RTR) - De Britse regering heeft woensdag goedkeuring verleend voor gaswinning in het omstreden Jackdaw-gasveld in het Britse deel van de Noordzee. De start van de gasproductie bij Jackdaw had jarenlang te maken met vertraging door juridische procedures vanwege milieu- en klimaatzorgen.
Jackdaw ligt ongeveer 250 kilometer ten oosten van het Schotse Aberdeen en wordt ontwikkeld door een samenwerkingsverband van Shell en het Noorse Equinor. Volgens energieminister Miatta Fahnbulleh zal het veld aan het einde van deze maand beginnen met het leveren van gas. Op de piek zou de productie dan goed zijn voor 6 procent van de totale binnenlandse gasproductie van het Verenigd Koninkrijk.
Door de sterk gestegen energieprijzen vanwege de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne wil de Britse regering meer werk maken van eigen productie van olie en gas. Premier Andy Burnham zei dat de goedkeuring van Jackdaw honderden arbeidsplaatsen beschermt en zal helpen om miljoenen woningen komende winter warm te houden.
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