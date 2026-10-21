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Von der Leyen: toeleveringsketens moeten meer gespreid worden

Economie
door anp
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STRAATSBURG (ANP) - De Europese Commissie komt eind dit jaar met een voorstel om toeleveringsketens meer te spreiden, kondigde voorzitter Ursula von der Leyen woensdag aan. "Er mag geen sprake zijn van een kritieke afhankelijkheid van één enkele leverancier", zei de politica in debat met het Europees Parlement.
De toegang tot kritieke grondstoffen wordt beperkt en essentiële technologieën worden ingezet als geopolitiek drukmiddel, zei Von der Leyen. "Europa moet in staat zijn om dergelijke druk te weerstaan." Daarom moet er op drie fronten actie worden ondernomen, waarvan spreiding er een is.
Afschrikking is het tweede actiepunt van Brussel. De Commissie werkt aan een nieuw instrument waarmee de EU sneller kan ingrijpen en de toegang tot de interne markt direct kan worden beperkt wanneer de EU-belangen worden bedreigd.
De Commissie gaat ook een solidariteitspakket presenteren, zodat geen enkele lidstaat er alleen voor staat wanneer deze onder economische druk komt te staan.
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