Cyberbeveiliger ziet eerste aanvallen rond kwetsbaarheden in PHP

SAN FRANCISCO (ANP) - Cyberbeveiliger Cloudflare ziet dat bedrijven geconfronteerd worden met de eerste cyberaanvallen die gericht zijn op de kwetsbaarheden in programmeertaal PHP. Dat heeft de technisch directeur Dane Knecht gezegd op socialmediaplatform X.

Cyberveiligheidsautoriteiten van de Europese Unie waarschuwden woensdagochtend al dat dit kon gebeuren. PHP wordt op grote delen van het internet gebruikt. Organisaties die benodigde patches niet kunnen doorvoeren, is ook al geadviseerd hun websites offline te halen.