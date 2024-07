Britse waakhond beboet TikTok om gebrekkige informatie

LONDEN (ANP) - De Britse mediatoezichthouder Ofcom heeft de populaire filmpjesapp TikTok een boete van omgerekend ruim 2,2 miljoen euro opgelegd omdat het geen nauwkeurige informatie verstrekte over zijn ouderlijk toezicht. TikTok reageerde te laat op verzoeken van Ofcom en de informatie bleek niet te kloppen.

Ofcom stelde eind vorig jaar een onderzoek in naar de vraag waarom het bedrijf niet had voldaan aan zijn plicht om te reageren op een wettelijk verzoek om informatie. Daaruit kwamen verschillende tekortkomingen aan het licht bij TikTok. Niet alleen had het bedrijf onvoldoende controles uitgevoerd, maar TikTok was ook traag in het verhelpen van het probleem.

Het is de eerste keer dat TikTok de regels van Ofcom heeft overtreden. TikTok heeft sindsdien stappen ondernomen om zijn interne processen te verbeteren. De boete is daarom een kwart lager dan het bedrag dat normaal wordt opgelegd.